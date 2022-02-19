“الناتو” يعزز مستوى الاستعداد القتالي للآلاف من جنوده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

وسط التوترات المستمرة مع روسيا، كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يعزز مستوى الاستعداد القتالي لآلاف الجنود.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر، أن قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي يجب أن تكون جاهزة للانتقال إلى منطقة الصراع في غضون 7 أيام.

يأتي هذا في وقت دعت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية، المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته باستفزازات روسية في مناطق شرقي البلاد.

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فيما كشف الرئيس الأمريكي بايدن، أن القوات الروسية تعتزم ضرب العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدًا أنه يعتقد أن ضرب كييف سيكون الأسبوع المقبل.

وأكد بايدن أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارا صائبا، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية بلينكن سيلتقي نطيره الروسي لافروف، الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا.

في الوقت نفسه أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،، أن اتهامات واشنطن لروسيا هي ‏‏استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي.‏