يحل سطام بن عامر الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، ضيفًا على فقرة الحدث ببرنامج سوق العمل لهذا الأسبوع، ويتحدث عن مجلس السلامة والصحة المهنية الذي وافق مجلس الوزراء على إقراره ليكون المرجعية الأولى لتطوير وتنفيذ الأنظمة واللوائح والبرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتعزيز بيئة سوق العمل وفق أفضل الممارسات.
ويبيِّن “الحربي” في حواره أهداف المجلس، وسُبل التعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك آلية العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتناول فقرة ملف البرنامج لهذا الأسبوع من سوق العمل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في النمو الاقتصادي بالسعودية؛ إذ يستضيف كلاً من سامي بن خلف الوهدان مدير إدارة برامج نمو المنشآت في “منشآت”، والكاتب والمستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان. كما يحتوي البرنامج على العديد من الفقرات المتنوعة.
يُشار إلى أن برنامج سوق العمل البرنامج الوحيد المتخصص في قضايا وملفات سوق العمل والموارد البشرية، وذلك بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض كل سبت على قناة روتانا خليجية عند الساعة العاشرة مساءً.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برنامج سوق العمل يستضيف وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-19
يحل سطام بن عامر الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، ضيفًا على فقرة الحدث ببرنامج سوق العمل لهذا الأسبوع، ويتحدث عن مجلس السلامة والصحة المهنية الذي وافق مجلس الوزراء على إقراره ليكون المرجعية الأولى لتطوير وتنفيذ الأنظمة واللوائح والبرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتعزيز بيئة سوق العمل وفق أفضل الممارسات.
ويبيِّن “الحربي” في حواره أهداف المجلس، وسُبل التعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك آلية العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتناول فقرة ملف البرنامج لهذا الأسبوع من سوق العمل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في النمو الاقتصادي بالسعودية؛ إذ يستضيف كلاً من سامي بن خلف الوهدان مدير إدارة برامج نمو المنشآت في “منشآت”، والكاتب والمستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان. كما يحتوي البرنامج على العديد من الفقرات المتنوعة.
يُشار إلى أن برنامج سوق العمل البرنامج الوحيد المتخصص في قضايا وملفات سوق العمل والموارد البشرية، وذلك بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض كل سبت على قناة روتانا خليجية عند الساعة العاشرة مساءً.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
01:09 AM
برنامج يُبثُّ أسبوعيًّا على “خليجية” بالشراكة مع المجلس التنسيقي عند العاشرة مساء
يحل سطام بن عامر الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، ضيفًا على فقرة الحدث ببرنامج سوق العمل لهذا الأسبوع، ويتحدث عن مجلس السلامة والصحة المهنية الذي وافق مجلس الوزراء على إقراره ليكون المرجعية الأولى لتطوير وتنفيذ الأنظمة واللوائح والبرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتعزيز بيئة سوق العمل وفق أفضل الممارسات.
ويبيِّن “الحربي” في حواره أهداف المجلس، وسُبل التعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك آلية العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتناول فقرة ملف البرنامج لهذا الأسبوع من سوق العمل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في النمو الاقتصادي بالسعودية؛ إذ يستضيف كلاً من سامي بن خلف الوهدان مدير إدارة برامج نمو المنشآت في “منشآت”، والكاتب والمستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان. كما يحتوي البرنامج على العديد من الفقرات المتنوعة.
يُشار إلى أن برنامج سوق العمل البرنامج الوحيد المتخصص في قضايا وملفات سوق العمل والموارد البشرية، وذلك بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض كل سبت على قناة روتانا خليجية عند الساعة العاشرة مساءً.
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