شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقي «167» و«274» بالجبيل.. وتواصل أعمال الكشط وإعادة الرصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية، إغلاق طريق 167، ما بين طريقي 145 و174، في اتجاهي الجنوب والشمال، وذلك من الثامنة صباح يوم أمس الجمعة، الموافق 18 فبراير، وحتى يوم الأربعاء الموافق 23 من نفس الشهر.

وأشار إلى إغلاق طريق 274، ما بين الطريق السريع 7، وطريق بري، وذلك من الثامنة صباح يوم الأحد المقبل، الموافق 20 من شهر فبراير، وحتى يوم الإثنين الموافق 7 مارس.

وكشف مدير إدارة الطرق بالنيابة بالهيئة الملكية بالجبيل م. عايض القحطاني أن إدارة الطرق تواصل تنفيذ أعمالها من خلال الكشط وإعادة الرصف وتنفيذ وسائل السلامة في الطريق السريع 1 من تقاطع طريق المدينة الطريق 103 باتجاه الشمال.

وتجري أيضًا أعمال إزالة طبقات الطريق وإعادة إنشائها بالطريق السريع 7 ما بين طريق 218، وطريق 138 باتجاه الشمال وفق الخطط المعدة لها، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق السريعة بمدينة الجبيل الصناعية الذي يستهدف الحفاظ على كفاءة الطرق وزيادة العمر الافتراضي.