شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية للأعمال الخدمية بحي الفرسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر رئيس بلدية غرب الدمام، م. فايز الشمري، ونائب رئيس البلدية، والإدارات المعنية، عددًا من المواقع في حي الفرسان؛ للاطلاع على الأعمال الخدمية في الحي.

على جانب آخر، رصدت البلدية مخالفة احترازية بإحدى قاعات الأفراح، ومخالفتين لاشتراطات البلدية، بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وذلك أثناء الجولات الميدانية على قاعات المناسبات والأفراح، تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع، واستمرارًا لجهودها في مكافحة انتشار فيروس «كورونا».

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».