شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية وزير الداخلية.. انطلاق التمرين التعبوي «وطن 91» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني أمس، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي «وطن 91» بمنطقة الرياض.

دعم ومساندة

ورفع الفريق أول سعيد القحطاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

حماية المقدرات

وأكد أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة «وطن 91»، يقام بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

تطبيقات وعمليات

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي ستشاركان في التمرين «وطن 91» في عدد من التطبيقات والعمليات الأمنية.

ترابط وتنسيق

من جانبه، أكد قائد التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي «وطن 91» لواء ناصر الناصر، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن هذا التشارك يعزز الترابط والتنسيق الأمني بين قطاعات قوات الأمن الداخلي. وأشار إلى أن التمرين يعقد كل سنتين لتعزيز التنسيق واكتساب الخبرات بين القطاعات العسكرية والأمنية، وذلك استعدادا لأي حادث، مبينا أن كل جهة تقوم بمهامها على أكمل وجه.

اكتساب الخبراتوأوضح أن هذا التمرين يأتي لاكتساب الخبرات بين أفراد القطاعات وتنفيذ المهام المحددة لكل قطاع وفق واجبات ومسؤوليات محددة، مذكرا أنه يوجد مشاركات من جهات خدمية مدنية في هذا التمرين، موضحا أن هذا التمرين هدفه التنسيق بين جميع الجهات.