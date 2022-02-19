شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موقعين مخالفين للدبابات البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الظهران موقعين للدبابات البرية بشاطئ نصف القمر يخالفان الأنظمة ويعملان دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ومن جانب آخر، واصلت البلدية الجولات الرقابية على الورش والمستودعات في صناعية اندسكوم، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات من أهمها استخدام الارتداد وعدم تجديد رخصة البلدية لأحد المستودعات. كما نفذت البلدية جولات ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من المواصفات الفنية لمنزلقات ذوي الإعاقة.

وكثفت البلدية الجولات الميدانية على دور السينما والألعاب الترفيهية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. فيما نفذت جولات للتأكد من عمل شاشات الأسعار بمحطات الوقود ومراكز الخدمة مع مراجعة الأسعار، وفق الاشتراطات والأنظمة، ونتج خلالها رصد 3 مخالفات، وذلك لتحسين محطات الوقود ورفع جودتها.