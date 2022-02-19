شكرا لقرائتكم خبر عن إشعار المركبات المخالفة بـ«تشاليح الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشعرت بلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عددًا من المركبات المهملة خارج نطاق التشاليح، استعدادًا لإزالتها في حال عدم استجابة أصحابها للإشعارات الموجهة، وذلك استمرارًا للجولات الرقابية على منطقة التشاليح.

وضبطت البلدية شاحنتين لمخالفتيهما بإلقاء الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وذلك ضمن حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.