شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 محطة وقود وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 16 محطة وقود للمعاجلة، وذلك خلال 843 جولة على 53 محطة وقود؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، ووصلت نسبة التطوير العام 91 %.

يأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لتطوير محطات الوقود، والجولات ما زالت مستمرة نحو تطور أكثر.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة، ما أسفر عن رفع عدة بسطات عشوائية ومصادرة الفاكهة والخضروات والأطعمة وتم تسليم الصالح منها لجمعية «إطعام»، وذلك في إطار جهودها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية.