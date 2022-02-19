شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. إزالة الكتابات المشوهة من جدران 3 مواقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة بقيق، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الكتابات المشوهة من على الجدران من ثلاثة مواقع بالمحافظة، وعلى مدى 3 أيام وبمشاركة المتطوعين، وذلك في ختام مبادرتها التطوعية «بقيق أجمل».

من ناحيته، تفقد رئيس البلدية م. بادي القحطاني، المشاريع القائمة، ونسب إنجازها، وكذلك المشاريع المستقبلية، والخطط التطويرية للمحافظة والهجر التابعة لها.

وأشارت البلدية إلى مشكلة انقطاع ضخ المياه عن بعض الأحياء في محافظة بقيق، والعمل مع الجهات المختصة على إعادة ضخ المياه لجميع الأحياء، مؤكدة أنها غير مختصة بضخ المياه.

وتكثف البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.