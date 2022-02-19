شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور و3500 مستفيد من مؤتمر «التعليم الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي SIMEC 2022، الذي اختتمت فعالياته، أمس الأول، بتنظيم من الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي، عددًا من البحوث والأوراق العلمية في مجالات تطوير المناهج والخطط، وإستراتيجيات التعليم، وطرق التدريس، ووسائل وتقنيات التعليم، وبرامج التطوير، وذلك بحضور أكثر من 3500 مستفيد ومستفيدة من منسوبي التعليم الطبي.

وأكد رئيس الجمعية د.عبدالعزيز العمري أن أبرز مخرجات هذا المؤتمر تعزز تنمية مصادر التعلم محليًا لتتناسب مع احتياجات التعلم للطلاب، إضافة إلى القيام بمبادرات لنشر وثائق الخبراء حول القضايا ذات الاهتمام في التعليم الطبي وتعليم المهن الصحية من وقت لآخر، وتعزيز التميز في التدريس والتوجيه من خلال تنمية القدرات والقيادة والاعتراف بالتميز في هذه الجوانب.

وأشار إلى أن مخرجات المؤتمر أيضًا أكدت أهمية إنشاء برنامج يمنح شهادة في تعليم المهن الطبية والصحية، ويركز على تطوير التعليم الأساسي، وكفاءة التقييم بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك بهدف جعل الشهادة إلزامية لجميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية الطبية، مشيدًا بمشاركة طلاب وطالبات الطب المتميزة في تنظيم المؤتمر، وفي المسابقات التي لاقت إشادة كبيرة من ضيوف المؤتمر.