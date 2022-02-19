شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف معاناة 21 ألفا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 21.273 مستفيدًا خلال شهر يناير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 3.183 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1.527 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 690 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 981 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 1.269 مريضًا، وعيادة التغذية العلاجية 84 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 7.773 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 745 مستفيدًا، وراجع قسم المختبر 2.536 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.481 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 49 مستفيدًا، وقسم التوليد 39 مستفيداً. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 1.912 فردًا، وقسم نقل الدم 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات.