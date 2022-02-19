شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الاتحاد البرلماني العربي بشدة أي محاولة هدفها المسّ بأرض وشعب وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي، مستنكرًا البيان في ذات الوقت الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي تعرضت لها المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أن تلك الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن العربي والدولي، مؤكدًا بيان القاهرة دعم الاتحاد البرلماني العربي الكامل لحقهما في الدفاع عن سلامة أراضيهما وسيادتهما ومواطنيهما وأمنهما.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي يشارك فيه رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ على رأس وفد من مجلس الشورى، وتجري أعماله في العاصمة المصرية القاهرة.

ودعا المؤتمر البرلمانات والمجالس العربية إلى أهمية التعاون لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2216» لسنة 2015 الذي يحظر توريد الأسلحة للجماعة الحوثية، وعلى القرار رقم «8725» لعام 2022 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية الذي يطالب الدول كافة بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.

وأدان البرلمانيون العرب في مؤتمر اتحادهم استمرار الميليشيات الحوثية التصعيد ومحاولاتِها فرض سيطرتِها بالقوة على المناطق اليمنية وتجاهلهم دعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني، حيث لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دونَ وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين.