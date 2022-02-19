شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض العلاقات الثنائية مع البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض رئيس جمهورية البيرو خوسيه تيرونيس، في القصر الرئاسي، بالعاصمة ليما، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الجبير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لرئيس البيرو، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‎كما استعرض الجبير، مع رئيسة برلمان جمهورية البيرو، ماريا الفا برييتو، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ‎حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد مقيم.