شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3000 هدية على زوار بيت الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون الحرمين أكثر من 3000 هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام وذلك ضمن مبادرة «هديتي»، التي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية م.أمجد الحازمي أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهته أفاد المدير العام للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة العامة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، بهدف بث روح التعاون والتكاتف البنّاء والمثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.