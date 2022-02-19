شكرا لقرائتكم خبر عن 26243 مستفيدة من 4 مصليات نسائية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جندت وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية برئاسة شؤون الحرمين، 35 موظفة في 4 مصليات نسائية استفاد من خدماتهن 26243 قاصدة، و20754 مستفيدة من خدمات التوجيه الديني، ونشرن 12993 باركود خاصة بمطبوعات الرئاسة، وكذلك بالمصحف الإلكتروني في رحاب المسجد الحرام.

وتعمل 83 موظفة في إدارة الهيئة النسائية على تنظيم 16 مصلى نسائيًا، وتقديم التوجيه المكاني بكفاءة وفاعلية عن طريق توجيه القاصدات للمصليات النسائية المخصصة لهن والعمل على منع اختلاط الرجال بالنساء داخل المصليات.

وتعمل 16 موظفة في وحدة الأشخاص ذوات الإعاقة لتقديم جميع الخدمات المتاحة لذوات الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات الموجودة من خلال تهيئة مصليات ذوات الإعاقة لاستقبال الفئات المستهدفة في 4 مصليات، وتقديم البرامج التوعوية لهن، وكذلك ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، وتوفير الوسائل المساندة للقاصدات ذوات الإعاقة في المصليات المخصصة لهن كالعصا البيضاء، ومصحف برايل، ومطبوعات الرئاسة بلغة برايل.

وتقدم إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية التابعة للإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية، جملة من الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، التي تهدف بدورها إلى تيسير وتحسين الوصول إلى تجربة روحانية دينية ثقافية متميزة، وعمل جولات توعوية اجتماعية للمستفيدات من الموظفات والقاصدات اجتماعيًا، إضافة إلى تنظيم العمل التطوعي للمنسوبات والفرق التطوعية، والإشراف على توزيع الوجبات الغذائية الجافة داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام.