شكرا لقرائتكم خبر عن دعم تغذية 129 ألفا باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.

واستفاد من المشروع خلال شهر يناير 2022م، 129.568 شخصا، حيث جرى فرز 25.145 طفلا، وتقديم العلاج لـ 1.368 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 2.676 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 2.904 أطفال لوقايتهم من سوء التغذية. وجرى فرز 15.024 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 3.354 حالة، فيما حصلت 16.245 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 53.457 مراجعة من أنشطة التوعية، و9.395 مستفيدة من ركن المشورة. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.