سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد خسر مؤشر داو جونز الصناعي 232.85 نقطة أو 0.68% ليغلق عند 34079.18 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 168.65 نقطة أو 1.23% ليغلق عند 13548.07 نقطة. وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 متراجعاً 31.39 نقطة أو 0.72% إلى 4348.87 نقطة.

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