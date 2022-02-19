محمد بن مسعود - الدمام - بصلة يوميا .. تنقذ حياتك من مرض شائع وخطير

أكد أخصائي التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورغ، أن تناول بصلة صغيرة يوميا يحمي الإنسان من مرض السرطان الخطير، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس لديهم بؤر خاملة من هذا المرض الخبيث لكن البصل يحمي من نشاطها.

وقال “جينزبورغ”، في لقاء تلفزيوني: إن البصل يُعد من بين الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الأمر الذي يمنحها قدرة علاجية عالية، وفقًا لموقع “سبوتنيك”.

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وأضاف أن هذه المضادات المتواجدة في البصل، يمكنها إبعاد مرض السرطان عن الإنسان وتجنيبه المعاناة، مشيرًا إلى أنه إذا حدث التهاب وتأثرت أساسيات الأورام، فقد تحدث عمليات تؤدي إلى توسع نمو الأورام في الجسم.

وأفاد بأن الورم السرطاني ينمو عندما يبدأ “جنينه” في النمو مع الأوعية الدموية التي تُسهم في انتشاره، لكن بعض الأطعمة تحتوي على مواد تمنع حدوث ذلك، ومن بينها البصل الذي يحتوي على مادة الكرتيسين التي تقوي جدران الأوعية الدموية ولها تأثير عام مضاد للالتهابات.

وأوضح “جينزبورغ” أن البصل الأحمر مفيد بشكل خاص في هذا الصدد، لأنه يحتوي على جرعات كبيرة من مضادات الأكسدة.