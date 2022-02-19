محمد بن مسعود - الدمام - بيان عاجل لقوات الحوثي تكشف اخر تطورات المعارك المشتعلة في جبهة حرض خلال الساعات الماضية (تفاصيل)

كشفت قوات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن ما حدث لها من ضربات جوية موجعة في محافظة حجّة (شمالي اليمن).

وقالت قناة “المسيّرة” الناطقة باسم قوات الحوثي، في بيان عاجل، إن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في، استهدف مواقع وتجمعات للقوات في جبهات حجّة.

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وأوضحت أن طيران التحالف استهدف بنحو خمس غارات جوية مواقع وتجمعات للقوات في مديريتي حرض وميدي، دون الكشف عن حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء الغارات الجوية.

‏وكان التحالف العربي، أعلن في وقت سابق، تنفيذ (18) عملية استهداف ضد القوات في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

‏وأكد التحالف، أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير (13) آلية عسكرية للقوات الحوثية وخسائر بشرية في صفوف القوات.