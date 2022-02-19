الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا روسيًا قرب حدود أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قالت شركة الصور الأمريكية ماكسار أمس الجمعة إن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر روسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقالت ماكسار إن الصور تظهر انتشارا ضخما جديدا لطائرات هليكوبتر في شمال غرب روسيا البيضاء ونشر مجموعة قتالية للدبابات وناقلات جنود ومعدات دعم في مطار ميليروفو الواقع على بعد 16 ميلا من الحدود الأوكرانية. أخبار قد تهمك

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