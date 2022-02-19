محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : أمريكا تصدر بيان عاجل بعد الإنفجار العنيف “شرق اوكرانيا” (تفاصيل)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا خلال “الأيام” المقبلة.

وقال بايدن إنه “واثق” من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا، مضيفا: “لن نشارك في القتال لكننا سنستمر في دعم الشعب الأوكراني”.

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وتابع: “اتفقت مع حلفائنا عبر الأطلسي على دعم أوكرانيا ومواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وأكدنا استعدادنا لفرض تكاليف باهظة على روسيا إذا اختارت التصعيد”.

وأشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتهاكات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس من قبل قوات روسية، مؤكدا أن روسيا تحشد أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا.

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تحلت بضبط النفس والعقلانية ورفضت الانجرار إلى الحرب، وأن القوات الروسية تخطط لغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأضاف بايدن: “إذا استمرت روسيا في مخططاتها فستسفر عن تداعيات خطيرة، وأن أي غزو روسي لأوكرانيا سيؤدي إلى حرب كارثية”. كما توعد بفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وقال بايدن إنه على روسيا الاختيار بين الدبلوماسية والتداعيات الكارثية التي ستسفر عن تحركاتها العسكرية، وأوضح أن أمام روسيا خياران إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وسائل إعلام دولية، وقوع إنفجار ضخم، في مدينة لوهانسك شرقي ‎أوكرانيا.

فيما أكدت وسائل إعلام روسية، اندلاع حريق بأنبوب للغاز في إقليم لوغانسك الانفصالي شرق أوكرانيا، عقب سماع دوي انفجار كبير.

ويأتي ذلك وسط تضارب الأنباء عن بدء روسيا غزو أوكرانيا بعد أن حشدت الأيام الماضية الآلاف من جنودها إلى حدود أوكرانيا.