محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : دقت طبول الحرب .. ‏انفجار كبير يهز شرق أوكرانيا (فيديو)

‏أكدت وسائل إعلام دولية، وقوع إنفجار ضخم، في الساعات الأولى من اليوم السبت، في مدينة لوهانسك شرقي ‎أوكرانيا.

فيما أكدت وسائل إعلام روسية، اندلاع حريق بأنبوب للغاز في إقليم لوغانسك الانفصالي شرق أوكرانيا، عقب سماع دوي انفجار كبير.

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ويأتي ذلك وسط تضارب الأنباء عن بدء روسيا غزو أوكرانيا بعد أن حشدت الأيام الماضية الآلاف من جنودها إلى حدود أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن دينيس سينينكوف، قائد “الشرطة الشعبية” في إقليم دونيتسك الانفصالي شرق أوكرانيا، نجاته من انفجار عنيف وقع بسيارته.

وقال سينينكوف لوكالة “إنترفاكس” الروسية، إن “السيارة التي انفجرت أمام مقر الحكومة وسط دونيتسك، تابعة له”، مؤكداً أنه لم يتعرض لأذى جراء الحادث.

وعقب الانفجار شرع خبراء الألغام بفحص سيارة أخرى بالمكان نفسه، بحسب “إنترفاكس”.

فيما أعلنت ممثلية “جمهورية دونيتسك” المزعومة لدى مركز مراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، في بيان، انفجار سيارة في الساعة 19:00 تقريبا، في محطة سيارات أمام مقر الحكومة، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وأشارت المصادر إلى أن “دوي الانفجار سمع في أنحاء المدينة”، وأن “طواقم لوزارة الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث”.