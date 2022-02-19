شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع نظيره الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.