شاهد.. “بيئة مكة” تعيد تأهيل وصيانة أرضيات سوق الخضار والفواكه بالكعكية

محمد بن مسعود - الدمام - 19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 12:47 AM
دهنتها بمادة عازلة تمنع الانزلاق وتسهل التنظيف وتمنع تراكم المخلفاتشاهد.. “بيئة مكة” تعيد تأهيل وصيانة أرضيات سوق الخضار والفواكه بالكعكية
أعاد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تأهيل وصيانة أرضيات صالة سوق الخضار والفواكه بالسوق المركزي للخضار والفواكه في الكعكية بالعاصمة المقدسة، وذلك بعد رصد بعض الملاحظات الموجودة في السوق ومنها سوء الأرضيات داخل السوق والتي قد تسبب ضرراً وانزلاقات لمرتادي السوق.
ووثقت “الخليج 365” جانبا من الإصلاحات وإعادة التأهيل لصالات الحراج بعد ان تم نقل الإشراف ومتابعة السوق من حيث التنظيم والتوطين لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة إذ تم دهن الأرضيات بالكامل بمادة عازله تمنع الانزلاق وتسهل عملية تنظيف الأرضيات ومنع تراكم المخلفات وقضت على التشوه البصري الذي كان في الموقع.
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