“ديربي عسير”.. الإثارة تتجدَّد بين أبها وضمك في ختام جولة “يوم التأسيس”

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تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين.
فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس – 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب.
فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه.
وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 – 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 – 22 نقطة).
ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.
جولة يوم التأسيس ضمك أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التأسيس
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 12:48 AM
فارق النقطتَيْن يُشعل مواجهة الاتفاق والطائي“ديربي عسير”.. الإثارة تتجدَّد بين أبها وضمك في ختام جولة “يوم التأسيس”
تُختتم اليوم السبت منافسات جولة (يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 21)، وذلك بمواجهتَين مثيرتَين.
فعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يلتقي ضمك، صاحب المركز الخامس (30 نقطة)، نظيره أبها (السادس – 28 نقطة)، في ديربي عسير المرتقب.
فارق النقطتَين يُشعل مواجهة فارسَي الجنوب؛ إذ يسعى ضمك للاقتراب من مربع الكبار، فيما يأمل أبها بخطف مركز ضيفه.
وفي الدمام، وتحديدًا على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق (المركز الـ14 – 20 نقطة) نظيره الطائي (المركز الـ11 – 22 نقطة).
ويسعى الاتفاق للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الدفء والأمان، كما هو الحال بالنسبة للضيوف.
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