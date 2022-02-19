“الجوازات” توضح الدول التي لازال تعليق القدوم منها مستمراً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت المديرية العامة للجوازات، الدول التي لازال تعليق القدوم منها مستمر. وقالت الجوازات ردا على سؤال أحد المواطنين عن الدول التي لازال تعليق القدوم منها قائما حتى وقتنا هذا أن الدول هي: تركيا، لبنان، إثيوبيا، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابواي، نامبيا، موزمبيق، باتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، ملاوي، زامبيا، مدغشقر، انغولا، سيشل، موريشيوس، القمر المتحدة، نيجيريا.

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