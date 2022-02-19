اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالتا وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموافق 18فبراير 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 19374 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9266163 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 3651 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 39798 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 7313 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين443930. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 79 حالة.. وتحت العناية 17 حالة

وأعلنت الصحة عن حالتا وفاة نتيجة المرض، ليبلغ اجمالي الوفيات 1435 حالة وفاة.