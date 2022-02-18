شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها مقيمَين من الجنسية الباكستانية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.