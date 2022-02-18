محمد بن مسعود - الدمام - 5 نصائح من الخبراء لتجنب زيادة الوزن غير المبررة

قد يكون اكتساب الوزن السريع أمرًا مزعجًا وصعب الفهم والعلاج، عادة ما تحدث زيادة الوزن بشكل تدريجي مع تناولك المزيد من الطعام وممارسة الرياضة بشكل أقل، لذلك قد يكون الأمر مقلقًا حقًا عندما يبدو أنك تكتسب وزناً فجأة دون سابق إنذار، ويوضح الخبراء كيفية إنقاص الوزن الذي اكتسبته بسرعة، وفقًا لتقرير موقع “إكسبريس”.

وفقًا للخبراء تعود زيادة الوزن حقًا إلى الإفراط فى استهلاك السعرات الحرارية، حيث نلبى احتياجات الجسم منها دون أن نشعر بالشبع، مما يدفعنا لتناول المزيد من الأطعمة المصنعة والسريعة والتى غالبًا ما تخلو من الألياف والماء وهو السبب فى شعورنا الدائم بالجوع.

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تخلص من السعرات الحرارية السائلة

وهى موجودة فى المشروبات الغازية والعصائر المعبأة وغيرها، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف والمواد المغذية، لذلك يجب اختيار العصائر الغنية بالألياف والفاكهة الكاملة.

الأطعمة النباتية الكاملة

أضف الأطعمة النباتية الكاملة إلى نظامك الغذائى مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، حيث إن هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تحسن صحتك وتنظم إشارات الجوع لديك.

التقليل من استهلاك الملح

قلل أو توقف عن تناول الملح لمساعدتك على إنقاص الوزن، حيث احرص على التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح مثل الأطعمة المصنعة وغير المرغوب فيها والوجبات السريعة.

تجنب الوجبات السريعة

يجب تجنب الوجبات السريعة تمامًا، فلا ينبغى تناول هذه الأطعمة كل يوم، حيث إن هذه الأطعمة كثيفة السعرات الحرارية وغنية بالدهون والسكر والملح، وهي لا تساهم فقط في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والإصابة بالسكري، ولكنها تخلط أيضًا بين إشارات الجوع لدينا مما يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطعام ما يترتب عليه زيادة الوزن.

لا للتقييد

قلل من كثافة السعرات الحرارية الخاصة بك ولكن لا تقيد نفسك ولا تمتنع عن تناول أطعمة معينة، حيث أن أحد أسباب فشل الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن التقييد والحرمان من أطعمة معينة، حيث يؤكد الخبراء أننا نحتاج إلى سعرات حرارية للبقاء على قيد الحياة، مما يعني أننا بحاجة إلى تناول جميع الأطعمة دون قيود ولكن باعتدال.