بوتين يوقع مرسوما لتدريب قوات عسكرية من الاحتياط.. وأمريكا: مستعدون لنقل قوات لأوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام روسية، نقلت عنها العربية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما لتدريب قوات عسكرية من الاحتياط.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن أكثر من 80 حافلة تقل نازحين من منطقة دونباس وصلت روستوف جنوب روسيا.
فيما أكد البيت الأبيض، ان الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لإرسال المزيد من القوات إلى أوروبا إن استدعت الحاجة.
وشدد بيان للخارجية الأمريكية، على أن واشنطن ستواصل دعم رئيس أوكرانيا بصرف النظر عن مشاركته بمؤتمر ميونخ.
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