معرض «منفردون».. اشتغالات هواتٍ تساءلُ الأشياء من حولها

محمد بن مسعود - الدمام - في مساحة أُسّست لخلق فضاءٍ إبداعي للفنانين الهواة، يعرضُ ثلاثة عشر فنانًا هاويًا اشتغالاتهم لأول مرة. ففي «بئر النفط الأخيرة» – وهو اسم المساحة الفنية الكائنة بـ«مجمع العالي» – أقيمت النسخة الأولى من معرض «منفردون»، الذي انطلق نهاية الشهر الماضي (يناير)، محتضنًا مجموعة من الأعمال الفنية التي تتنوعُ بين الرسم، والكولاج، والتصميم، وبعضٌ من التركيب، والاشتغالات البينية.

ففي هذه المساحة الهادفة لخلق منصة للفنون الإبداعية، منح لكل فنان، فضاءً لعرض أعماله، فمنهم من اختار عرض مجموعة متعددة، ومنهم من عرض عملاً منفردًا، يُلخص منهجية الاشتغال الفني الذي يمارسها، ومن هذا المنطلق تبين القيمة على المعرض، والمؤسسة للمساحة الفنانة تماضر الفحل: «أردنا خلق مفهوم جديد للعرض الفني، عبر إعطاء الفنانين الهواة مساحة أكبر لعرض اشتغالاتهم الفنية»، فيما تضيف شريكتها والقيمة الفنية ندى العرادي بأن المساحة «تريد أن تخلق مساحةً تحتضنُ الفنانين بكل فئاتهم، وتمنحهم الفرصة لإبداء إبداعاتهم»، وذلك انطلاقًا من إيمان القائمين على المساحة، بأن الإنسان لابد أن يحظى بمساحةٍ يعبر من خلالها عن فنه وتجربته، مهما كانت بسيطة ومتواضعة.

ويشارك في هذا المعرض، الفنان علي الشيخ، وعلي النجار، إلى جانب الفنانة بشاير المهدي، وبيان مازن، ولينا كريدا، ومي الكعبي، ومريم منيري، ومنى العرادي، ونورة الهاشمي، وسارة فدوي، وزهرة المهدي، وزينب فكري، بالإضافة للقيمة على المعرض تماضر الفحل.

ويتطرّقُ الفنانون المشاكرون في أعمالهم، لمجموعة من الموضوعات، بعضها جاء مقتصرًا على الجانب الجمالي الذاتي، فيما يستمد البعض الآخر من واقع المجتمع قضاياه الذي يسلط الضوء عليها، فيما تميزت بعض الأعمال بالتطرق للمواضيع الإنسانية، أو تلك الذاتية التي تنبعُ من قراءةٍ ذاتية للأشياء، ففي أعمال علي الشيخ، المكونة من مجموعة كولاجات، نجدهُ يتوقفُ على قضايا تتصلُ بواقع الحياة، معيدًا قراءتها بشكلٍ سريالي، مستندُ بشكلٍ أساس، على المساحة والفضاء المفتوح، فنجدُ عملاً يعرضُ فيه قوارب تقليدية تشقُ عباب الفضاء، وآخر لسيداتٍ متعاضداتٍ ينطلقن نحو فسحةٍ لا محدودة، أو جسدٍ إنساني، يشكلُ فضاءً لمقابر، في مقاربةٍ للظرف الوباء الراهن، وغيرها من الأعمال التي يُسائل فيه الشيخ تناقضات الحياة، من قبيل الموت والحياة، الحب والكره، العطف والشدة، المجهول والمعلوم.

فيما تقدمُ المصممة نورة الهاشمي، عملاً رقميًا، تحاكي فيه اجتماع العائلة، من خلال فتاةٍ تمسكُ بسجادةٍ تتطايرُ منها الأطباع، وعينها محمرتان كما لو أنها استيقظة من النوم توًّا، لتعبر من خلال هذا العمل، عن الحمولات الثقافية لهذا اليوم، وأثر تجاوزهٍ من الناحية الإجتماعية. من جانبها تقدمُ زهرة المهدي عملاً كولاجيًا انطباعيًا منفردًا لفتاة، تتساءلُ فيه عن «أي عالمٍ هو؟»، حيثُ تجسد عالمًا جميل، لكن أهو عالمٌ أرضي؟ أهو جميل كما يظهر باديًا في خلفية العمل من ورود وبحيرات، وبجع، أم عالم آخر مضطرب تعيشه الفتاة في داخلها، مختلفُ عما يبدو عليه محيطها؟

الفنانة لينا كريدا، تقدمُ مجموعة من الاشتغالات العصرية، ذات طابعٍ تجريدي جزئي، ترتكزُ على حضور المرأة بمختلف حضورها ومشاعرها؛ الفرح، التأمل، الرقص، اللعب، مستخدمةً الأوراق المذهبة، لتشكلُ عنصراً فارقاً في كل عملٍ من أعمالها، الذي يتمركزُ حول شكلٍ دائري، تتناهى إليه أنظار شخصيات اللوحات. أما بشاير المهدي، فتقدم ثلاث بورتريهات، تعكسُ مشاعر داخلية لكياناتها، من شوق، وغرور، وأماني، وهي بورتريهات تنحو فيها نحو الكاريكاتورية، مع تداخلات لونية سريالية، أقربُ لشخصية (الجوكر).

الفنانة بيان مازن، تقدم اشتغالاتٍ سريالية، توصف فيها الوجوه بحضورها الطاغ، لكنهُ حضورُ تساءلُ فيه المتلقي عن المعنى، فأي المعاني تراه، وأيهُ أقربُ لواقع الحياة من خلال الوجوه المتعددة، بعيونها الجاحظة، أو الناعسة. بينما تذهبُ منى العرادي، في اشتغالاتها، لمحاكات اشتغالات (غوستاف كليمت)، مركزةً على الأمومة. أما مي الكعبي، فتقدم اشتغالاتٍ سريالية، وواقعية، فأما الأولى فتتطرقُ فيها إلى عيونٍ تكادُ تطمرُ بتسلل اللون، فيما الأعمال الأخرى، تبينُ فيها قدرتها على تجسيد التفاصيل بكل دقتها.

من جانبها تعرضُ زينب فكري مجموعة من الأعمال الانطباعية، التي ترتبطُ بثيمة البحر والشطآن، مستخدمةً الخشب، الكانفس. وتوظفُ سارة فدوي البحر كذلك، عبر لوحاتٍ انطباعية، مع إلماحةٍ سريالية لحالة البحر المقلوب رأسًا على عقب. وتستخدمُ تماضر الفحل، فن التطريز، لتشكيل تداخلاتٍ متعددة المواد، بين الكولاج، والتطريز، الذي تحاكي من خلاله الحياة الجميلة بكل حضورها، وواقيتها، وعفويتها. إلى جانب عمل كبير لـ(الرجل الفيتروفي) لدافينشي، وقد غطت عورتهُ بكلمة «عيب»، باستخدام التطريز، كما لو أنها تريدُ أن توجه رسالةً ناقدةً، فـ(الرجل الفيتروفي) رمزٌ للتلاحم بين العلوم والفنون، وهو رمزٌ للمعاصرة، وباستحضار هذه المفاهيم، نجدُ السياق الذي أرادتهُ تماضر من استخدامها لكلمة «عيب».

كذلك عرض علي النجار، مجموعة من الأعمال التي مزج فيها بين التطريز الفني، والأعمال التجارية، من حقائب وأحذية، فيما عرضت مريم منيري مجموعة من الإكسسوارات المصممة بطابعٍ فني.