والله زمــان

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا منا للدور الذي لعبه الأوائل من الرياضيين، واعتزازًا منا لما قدموه في سبيل الرياضة والرياضيين من عطاء مادي ومعنوي طيلة سنوات عشقهم وولائهم للرياضة في بلادنا الغالية، سنخصّص هذه المساحة للعودة إلى الوراء لتقديم كل شيء وأي شيء عن هؤلاء الرياضيين، نذكّر الجيل الجديد بهم ونذكرهم بذكرياتهم العزيزة على قلوبهم.

وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.