نجم المناعي ظهير المحرق في السبعينات في ذمة اللـه

محمد بن مسعود - الدمام - ناصر محمد:

بعد صراع مرير مع المرض أبعده لفترة عن الحضور الاجتماعي الذي عرف به إضافة للحرص بسبب كورونا عن حضور الفعاليات، انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهير نادي المحرق لكرة القدم في بداية السبعينات اللاعب نجم بن علي المناعي ابن المحرق واللاعب السابق بالفريق الكروي وأحد الذي أسهموا في فوز الفريق كعادته دائمًا ومنها تحقيق أول بطولة للدوري الممتاز لكرة القدم بقيادة المدرب الاعلامي المعروف راشد شريدة موسم 71/‏19972 بعد تغيير مسمى البطولة التي غابت عن المحرقاوية موسمين.

نجم المناعي الظهير الذي اشتهر بقوته البدنية واستطاع فرض نفسه مع جيل العمالقة وسنحت له الفرصة للعب مع نجمي من نجوم المحرق المميزين وأخطر ثنائي عرفتهما الملاعب الكروية أحمد بن سالمين والشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، كما لعب الى جانب حسن عجلان – محمد سعد – حمد نبهان – محمد سلطان (بحرين) – علي عباس – نورالدين العوضي – حمد العريفي – سلطان بورشيد – محمد جاسم – ومجموعة اخرى من اللاعبين، وابتعد مبكرًا عن الملاعب بهدوء إلا أنه ظل المحب والعاشق للمحرق طيلة حياته وحرص على حضور المباريات كمشجع ولم يدخل أي مجال إداري أو رياضي.

رحم الله نجم المناعي وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقديرًا منا في «الأيام الرياضي» لما قدّمه للكرة المحرقاوية ننشر هذه الصورة من تاريخه الرياضي المتضمن صورة لفريق كرة القدم بالمحرق في آخر موسم لعبه المرحوم وتضم الصورة من اليمين وقوفًا: محمد جاسم – سلطان بورشيد – حمد العريفي – حسن عجلان – الشيخ خليفة بن سلمان أحمد آل خليفة – أحمد سالمين. وجلوسًا: نورالدين العوضي – علي عباس – محمد سلطان (بحرين) – محمد سعد – ونجم المناعي.

أما الصورة الثانية فهي بمناسبة فوز المحرق ببطولة الدوري الممتاز وإقامة حفل تكريم للفريق في أحد البساتين وتضم حسن عجلان – جاسم العمارى – راشد شريدة (مدرب الفريق) – نجم المناعي – ومحمد سعد.