حمادة: لجنة التجهيزات جاهزة للبطولة العربية لاختراق الضاحية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أحمد حمادة رئيس التجهيزات في البطولة العربية الرابعة والعشرين لاختراق الضاحية والتي ستحتضنها مملكة البحرين يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري على نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل، أن اللجنة أنهت كافة الإجراءات الروتينية والخاصة بالإعداد والتحضير لمرافق السباق، وأنها على أهبة الاستعداد لانطلاقة الحدث العربي على أرض المملكة.

وقال أحمد حمادة إن اللجنة عكفت طوال الفترة الماضية على وضع الخطة المثالية والملائمة لجميع الظروف، وقد اعتمدت على خبرة فريق العمل في التعامل مع كل التصورات المطروحة، وأنها وضعت في الحسبان الأمور الطارئة التي قد تحدث بين الحين والآخر، لافتًا إلى أن اللجنة المعنية أنهت تحديد مسار السباق وتوقيت البدء والنهاية للمنافسات.

وأضاف، عملنا على تجهيز أماكن الحكام والفنيين، وتخصيص مواقع مراسم التتويج المطلوبة، كما وضعنا التصور الكلي عن مواقع الضيوف ومناطق تسخين وإعداد المتسابقين، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد أماكن الكوادر الإعلامية والتنظيمية التي ستتواجد في قلب الحدث.