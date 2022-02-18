أحمر السلة مع تايبيه والصين وكوريا في كأس آسيا بأندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للمنتخبات لكرة السلة والتي ستقام في اندونيسيا خلال الفترة من 12 إلى 24 يوليو القادم، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع ثلاثة منتخبات من شرق القارة وهي الصين تايبيه والصين وكذلك كوريا الجنوبية، وأقيمت مراسم القرعة (اونلاين) أمس الجمعة، علمًا بأن تم تأجيلها من العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

وسيشارك في البطولة 16 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي الشقيق في المجموعة الأولى بجوار أندونيسيا المضيفة والأردن واستراليا، علمًا بأننا والسعودية فقط من الدول الخليجية التي ستشارك في البطولة، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات سوريا وإيران واليابان وكازاخستان والرابعة ضمّت لبنان والهند ونيوزلندا والفلبين.

وكان منتخبنا الوطني قد خاض مشوارًا طويلاً في التصفيات قبل بلوغ النهائيات، إذ حلّ ثانيًا في مجموعته بالدور النهائي والأخير خلف لبنان المتصدر وأمام الهند الثالث والعراق الرابع.