انتصار سماهيج الاتفاق واليوم مباراتان بدوري خالد بن حمد لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق سماهيج أولى مفاجآت القسم الثاني من دوري خالد بن حمد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021/2022، وذلك عندما تمكن من الانتصار على حساب نظيره فريق باربار بنتيجة 35/29، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الجمعة في افتتاح الجولة الثانية من القسم الثاني، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم سماهيج بفارق هدف وحيد وبواقع 15/14.
وبهذا الانتصار رفع سماهيج رصيده إلى 19 نقطة متقدمًا في سلم الترتيب مؤقتًا، بينما تجرّع باربار مرارة الخسارة للمرة السادسة هذا الموسم وأصبح في جعبته 22 نقطة، مبتعدًا بصورة كبيرة عن المراكز الأولى في سلّم الترتيب.
وفي المباراة الثانية نجح فريق الاتفاق من العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، وذلك عندما تمكن من الفوز على حساب فريق توبلي بنتيجة 30/24، في مباراة قوية ومثيرة جمعت بين الفريقين، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الاتفاق بفارق 3 أهداف، بواقع 13/10.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما بقي توبلي في المركز الأخير بتلقيه الخسارة العاشرة والتي بات رصيده معها 15 نقطة.
وتستكمل مساء اليوم السبت مباريات الجولة الثانية بإقامة مباراتين على صالة اتحاد اليد بأم الحصم، إذ يلتقي في المباراة الأولى الاتحاد (25 نقطة) مع البحرين (16 نقطة) في الساعة الخامسة والنصــف مساءً، تليها مواجهة الشــباب (25 نقطة) والدير (18 نقطــة) في الساعة السابعة والنصف مساءً.
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