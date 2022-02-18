بدء وصول الوفود المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت وصول الوفود المشاركة في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 المقرر إقامتها في الفترة 18-27 فبراير الجاري، برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي تُعد ثاني أكبر دورة في تاريخ المملكة البحرين، ليس على مستوى ذوي العزيمة فقط بل حتى على مستوى الأقوياء.

وأكد المدير التنفيذي للدورة حسن عبداللطيف أن اللجان العاملة جاهزة لاستقبال الوفود، خصوصًا لجان المواصلات والسكن والمراسم والضيافة والعلاقات العامة، إذ وضعت خطة متكاملة لاستقبال الوفود، موضحًا أن الاجتماعات متواصلة في الفترة الماضية من أجل سلاسة إجراءات دخول الوفود المشاركة، وسيكون في استقبالهم رؤساء وأعضاء اللجان العاملة الذين سيرافقونهم إلى مقر السكن.