قرر الرئيس التونسي قيس سعَيد اليوم، التمديد في حالة الطوارئ في كامل البلاد لـ 10 أشهر ابتداءً من الغد. يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ في تونس منذ 24 نوفمبر 2015م على إثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 عنصراً أمنياً، وإصابة 16 شخصاً.



كانت هذه تفاصيل خبر تونس تمدد حالة الطوارئ لـ 10 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.