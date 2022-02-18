انطلاق بطولة أندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

انطلقت اليوم بطولة أندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية على مسبح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

ويشارك في البطولة 153 سباحًا من 6 أندية هي: هجر, الفتح, والعدالة, والروضة , والجيل, والنجوم, فيما يقود البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.

وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات المناطق وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة السباحة وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك وتحطيم أرقامهم الشخصية في السباقات، ولتحقيق اللاعبين الأزمنة المؤهلة لبطولة المملكة بمايصب في مصلحة المنتخبات السعودية والبطولة التي تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية .