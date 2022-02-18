البارالمبية السعودية تشارك في ألعاب غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تشارك البارالمبية السعودية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي تنطلق منافساتها غداً في مملكة البحرين وتستمر حتى الـ 26 من فبراير الحالي.

ويمثل الفريق السعودي 53 لاعباً ولاعبة يشاركون في ست ألعاب من أصل 7 ألعاب، تتضمن كرة السلة، البوتشيا، كرة الطاولة، رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف.

وحدَّدت اللجنة المنظمة للدورة 4 منشآت رياضية لاستضافة المنافسات، تشمل ملاعب مدينة عيسى، وصالة خليفة، وصالة عيسى بن راشد، وصالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة.

وتشارك في الدورة 12 دولة من دول غرب آسيا، تأتي المملكة في مقدمتها إلى جانب الكويت والإمارات والأردن والعراق وسوريا ولبنان وعمان وقطر وفلسطين واليمن والبحرين الدولة المستضيفة.

يذكر أن المملكة جاءت بالمركز الثالث في دورة غرب آسيا الأولى، التي أقيمت بالإمارات عام 2017م بتحقيقها 27 ميدالية “14 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات”، في حين جاءت رابعاً في الدورة الثانية التي أقيمت في الأردن عام 2019م بـ 22 ميدالية “12 ذهبية، 7 فضيات، 3 برونزيات”.