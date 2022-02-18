رئيس نادي “الحزم” فهد المالك يشنُّ هجومًا على لجنة التحكيم

محمد بن مسعود - الدمام - عقب الخسارة من “الفتح”

شنَّ سلمان المالك، رئيس نادي الحزم، هجومًا قاسيًا على لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بعد خسارة فريقه أمام الفتح بهدف دون مقابل مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المسماة جولة “يوم التأسيس”.

وقال “المالك” في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نخطئ بعملنا، ونتحمل مسؤوليته وتبعاته، لكن أخطاء غيرنا مَنْ يتحملها ويعوضنا؟ ليست الأولى ولا الثانية.. فبهذا التحكيم الفاشل لن نتطور”.

وتابع حديثه موجهًا رسالة لوزير الرياضة قائلاً: “سمو الوزير، كرة الثلج بدأت تكبر، والشك بدأ يدخل قلوب كثيرين مما نشاهد، والأندية لا ترجو إلا الإنصاف والعدل من النواحي كافة، ولا تثق إلا بك”.

يُشار إلى أن الحزم يتذيل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعد أن تلقى الهزيمة في 13 مباراة، مقابل 3 انتصارات فقط، و5 تعادلات.جولة يوم التأسيس الحزم الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين