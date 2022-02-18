محمد بن مسعود - الدمام - سيدة تركت هاتفها وكامرته مفتوحة في المنزل لمراقبة قطتها .. وعندما عادت لإحضاره اكتشفت مفاجأة غير متوقعة

اغلب البشر يهوى تربية الحيوانات الأليفة في المنزل كالقطط و الكلاب و الأسماك، فهي تعزز من إحساسهم بالمسئولية و تدفعهم لتجاوز فكرة الوحدة فهناك كائن يعيش معهم في نفس المنزل و يهتم لأمرهم و يسعد بعودتهم للمنزل.

وفقا لما ورد في صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية، فإن سيدة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تيك توك، أذهل كل متابعيها من خلال رد فعل قطتها حينما تركتها في المنزل بمفردها.

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قالت الشابة أنها رغبت في إختبار حب قطتها لها، فقررت أن تترك هاتفها في المنزل و قامت بتشغيل كاميرا الهاتف لمراقبة القطة أثناء خروجها من المنزل و ماذا تفعل حينما تغادر كل يوم في الصباح لعملها .

دهشت السيدة حينما عادت إلى المنزل بعد ساعة، ووجدت القطة تقف أمام باب المنزل منتظرة عودتها، و كانت تتحرك يمينا و يسارا و هي في حالة حزن و حالة مزاجية سيئة منتظرة عودتها مرة آخرى .

ذكرت الشابة أن مقطع الفيديو الذي نشرته لقطتها نال إعجاب آلاف الرواد عبر التطبيق، و أشارت إلى أنها لم تكن تعلم أن قطتها تعلقت بها لهذه الدرجة، عبرت عن سعادتها البالغة برد فعل قطتها حينما خرجت من المنزل و رغبة القطة في عودتها بسرعة .