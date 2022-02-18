محمد بن مسعود - الدمام - تحذير .. انسداد الأذن قد يكون من أعراض السرطان

أعلن الطبيب التشيكي آرجي كوبيش، أن الأورام الخبيثة في منطقة الرقبة خطرة جدا وأحيانا يمكن اكتشافها بعلامات غير عادية، من بينها انسداد الأذنين.

ويشير كوبيش، في حديث لصحيفة Express، إلى أن السرطان في منطقة الرقبة خطر جدا ويمكن أن يسبب مضاعفات في أي جزء من الجسم، لأنه ينتشر عبر الدم والجهاز اللمفاوي. وأن الأورام في منطقة الرأس أصبحت تنتشر أكثر. ولكن المعلومات عنها قليلة. وهناك رأي يفيد بأن هذا النوع من السرطان يتطور عادة بسبب فيروس الورم الحليمي البشري.

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ويضيف، تتطور أورام الرقبة والرأس في منطقة الأنف والحلق، لذلك تظهر أعراضها في هذه المناطق، ولكن أحيانا تكون لها مظاهر غير عادية.

ويقول، “فمثلا، انسداد الأذن المستمر ، هو احساس مشابه لما يشعر به الشخص عند الغوص في حوض السباحة، أو يمكن أن يكون الألم المستمر في الأذن، علامة على الإصابة بالسرطان في تلك المنطقة وحولها”.

ويضيف، كما يمكن أن يشير تورم الرقبة وألم وتقرحات اللثة وبقع في الفم إلى السرطان. ووفقا له، هذه أعراض غير تقليدية للسرطان، لذلك عادة يتجاهلها الناس.

ويقول، “إذا استمر الألم في الحلق أكثر من أسبوعين، أو حصلت تغيرات في الصوت أو ظهرت بحة في الصوت، يجب أن تثير اهتمام الشخص وعدم تجاهلها”.

ويؤكد الطبيب، من المهم جدا تشخيص السرطان في مراحله المبكرة، حينها تزداد فرص الشفاء كثيرا.

المصدر: نوفوستي