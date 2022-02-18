البريكان يمنح الفتح نقاط الحزم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قاد فراس البريكان فريقه الفتح الأول لكرة القدم إلى استعادة التوازن بتسجيله هدفًا حسم به مواجهة الحزم، مضيفه، بنتيجة 1-0، الجمعة، على ملعب الأخير في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين «جولة يوم التأسيس».

وأحرز البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة «72» بعد مجهود فردي من أيمن الخليف، زميله، الذي راوغ أكثر من لاعب حزماوي قبل أن يمرر الكرة للبريكان، وضعها الأخير في المرمى الخالي.

والفوز هو الأول للفتح بعد 6 جولات متتالية «4 هزائم وتعادلين»، كما أنه الأول لجورجيوس دونيس المدرب اليوناني الذي تولى المهمة خلفا للبلجيكي يانييك المقال من منصبه.

وبهذه النتيجة، صعد الفريق الفتحاوي إلى المركز الـ12 بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، وعلى الطرف المقابل، مني الحزم بالخسارة الثالثة تواليا ليتأزم وضعه أكثر في قاع الترتيب بـ14 نقطة.

واضطر كل فريق إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى من انطلاق المباراة بعد أن أشهر خالد الطريس الحكم السعودي بطاقتين حمراوتين، الأولى نالها نواف البوشل لاعب الفتح «3»، والثانية كانت من نصيب عبد الله الشمري لاعب الحزم.

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ويلتقي الفتح مع الفيصلي، ضيفه، الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ10، فيما يواجه الحزم نظيره الهلال مضيفه، في الـ26 من فبراير الجاري ضمن الجولة الـ22.