5 ممارسات يومية بسيطة تمنع إجهاد العين .. تعرف عليهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

يتسبب التحديق في الشاشات لفترة طويلة أو القيادة لمسافات طويلة، وغيرها من الممارسات في إجهاد العين .

ووفقًا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فقد قدمت البروفيسورة دون سيم، جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، خمس نصائح حول كيفية الوقاية من إجهاز العين الذي يؤثر على أكثر من 50% من البشر.

دحرجة العينين

لاستهداف إجهاد العين، توصي دون “اجلس وظهرك مستقيماً، ودون تحريك رأسك، قم ببطء وبشكل هادف بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة، بدءًا من اليسار، ثم إلى السقف، ثم إلى اليمين وأخيراً انظر على الأرض. كرر هذا 10 مرات ثم اعكس اتجاه الدوران.

تمرين راحة اليد

ضع راحتي يديك برفق فوق عينيك، دون الضغط، ودع أطراف أصابعك تتداخل، وحاول عدم السماح بمرور أي ضوء والتنفس بعمق لمدة دقيقة تقريبا. هذه الممارسة “جيدة” للعيون كما أنها تساعد على الاسترخاء.

الرمش الواعي

يرمش معظمنا بشكل أقل عندما نركز أو نحدق في الشاشة، وإذا رمشت أقل، يتبخر غشاء الدموع الواقي، ويجفف عينيك. وتوصي دون بالرمش الواعي وإبقاء العينين مغمضتين لمدة نصف ثانية قبل إعادة الفتح. ويجب أن يؤدي تكرار هذا لمدة 20 مرة إلى جعل العيون “أكثر نضارة” وترطيبا.

قاعدة 20-20-20

تصف هذه الأرقام الثلاثة الوقت والمسافة لممارسة هذه القاعدة، ويعتمد التمرين على النظر بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، وسيساعد ذلك في تقليل الإجهاد والتعب.

ممارسة الرؤية المحيطية

يتطلب هذا التمرين وجود شاشة أو صورة أمامك. ودون أن تغمض عينيك عنه، حاول تحديد مكان كل الأشياء من حولك ولمسها (كوب من الماء، دفتر ملاحظات). “بعد ذلك ، تفاعل مع الشاشة دون إغفال الأشياء الموجودة في رؤيتك المحيطية.