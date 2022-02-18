النفط يتجه لأول هبوط أسبوعي في 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أول هبوط أسبوعي في عام 2022، بعدما تراجعت أكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وطغت احتمالات عودة إمدادات إضافية من إيران إلى السوق على مخاوف تعطل محتمل للإمدادات، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت أسعار النفط تراجعت بنحو 2%، مع ترقب التطورات بشأن المحادثات النووية والأزمة الأوكرانية الروسية.

واليوم، بحلول الساعة 08.25 صباحًا بتوقيت جرينتش (11:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم مارس/آذار- بنحو 1.20%، لتصل إلى 90.66 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أبريل 2022- بنسبة تزيد على 1.06%، مسجلة 91.98 دولار للبرميل. أخبار قد تهمك

ووصل كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 يوم الإثنين الماضي، لكنهما يتجهان إلى تسجيل أول هبوط أسبوعي لهما في 9 أسابيع، وسط تقارير عن التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

قال دبلوماسيون إن مسودة الاتفاق تحدد سلسلة من الخطوات التي ستؤدي في النهاية إلى منح إعفاءات من عقوبات النفط، وهو ما سيؤدي ذلك إلى إعادة نحو مليون برميل نفط يوميًّا إلى السوق، لكن التوقيت غير واضح.