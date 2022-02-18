شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستعرض علاقات التعاون مع رئيسة برلمان البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان لجمهورية البيرو، برئيسة البرلمان ماريا ديل كارمن الفا برييتو، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، فيما حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.