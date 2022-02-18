شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "حول العالم".. تجربة ترفيهية رائعة في سماء "ونتروندرلاند" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توفر اللعبة الدوران في سماء المنطقة خلال جولاتها الرائعة

- تتسع لـ32 راكبًا للجولة الواحدة

- توفر أعلى إجراءات السلامة والأمان

- يبلغ ارتفاعها نحو 80م وتصل مدة جولتها إلى ثلاث دقائق

تقدم لعبة "حول العالم" للزائرين، في منطقة "غابة الثلج"، إحدى المناطق الفرعية لـ"ونتروندرلاند"، مزيجًا من المتعة والترفيه في الهواء الطلق، إذ تدور بهم في سماء المنطقة خلال جولاتها، وسط أعلى إجراءات السلامة والأمان.

وتتاح فرصة تجربة اللعبة لمن هم أكبر من ست سنوات، مع التحقق من عدم اصطحابهم الهواتف والحقائب والأدوات أثناء صعودهم إلى اللعبة التي يبلغ ارتفاعها نحو 80م، وتصل مدة جولتها إلى ثلاث دقائق، وتتسع لـ32 راكبًا للجولة الواحدة، والتي لا تنطلق إلا باكتمال الحد الأدنى من عدد المشاركين وهو سبعة ركّاب، وتستقبل لعبة "حول العالم" زوارها من الساعة الـ 4:00 مساءً حتى الـ 12:00 ليلًا.

وقد افتتحت "ونتروندرلاند"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، في أواخر أكتوبر 2021 كخامس منطقة في الموسم بنسخته الثانية، وتضم عدة مناطق، أبرزها: منطقة "ماجيك توي بوكس"، التي تقام فيها عروض وأنشطة للأطفال، مثل: الشخصيات المتجولة، والألعاب المناسبة لجميع أعمار الطفولة ومراحلها.

هذا إضافة إلى العديد من الفعاليات المقدمة للبالغين، وقاعة احتفالات مصممة لتمنح الأطفال تجربة عيش شخصياتهم المفضلة بثيمات متنوعة، إلى جانب عروض عالمية جوالة في طريق العجائب.