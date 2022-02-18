شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور | إبداع بلا حدود.. ذوو الإعاقة يبهرون زوار "بوليفارد رياض سيتي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغ عدد المشاركين نحو 20 فنانًا من منصة "مطلوب"

- تحتوي فعاليات المعرض على مجموعة كبيرة من الرسوم

جذب موهوبون من ذوي الإعاقة، بمعرض الفنون للموهوبين، أنظار زوار منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض، إذ تفننوا في رسم اللوحات التعبيرية والصور الشخصية بالنحت على الزجاج، وإبرازها بطرق احترافية.

وبرزت أعمال النحت على الزجاج للفنان الموهوب فهد الحاذور من ذوي الإعاقة، الذي قدم 13 لوحة نحتها ورسمها بطريقة حية لزوار المعرض، مؤكدًا أن الإعاقة منحته الدافع للإبحار في فنون الإبداع.

وأبان الفنان الحاذور، أن الإتقان والتركيز والدقة هي ما أوصله لمرحلة الإبداع بالرسم على الزجاج، وأن الزائر عندما يتجول المعرض تجذبه طريقة عمله، موضحًا أن هذا المجال من ضمن الهوايات التي تحفزه.

وعن طريقة النحت على الزجاج، قال: إن العمل يبدأ بآلة الحفر اليدوي لتأسيس اللوحة، ومن ثم تضاف إليها الكثير من التفاصيل لتتكشف هوية كل لوحة زجاجية، منوهًا بأن لوحة الرسم على الزجاج تستغرق أربعة أيام لإنجازها بطريقة إبداعية.

وأضاف الفنان فهد الحاذور، أن الرسم على الزجاج من الفنون التي تتضمن كثيرًا من التفاصيل لتكون بدقة متناهية، ولا سيما عند استعمال الأدوات الكهربائية في الرسم، إذ يُعد هذا النوع من الرسم من الفنون الجذابة والمتميزة في طبيعتها، والتي تعمل على تغيير معالم الزجاج بالكامل لتبدو أكثر أناقة، كما يحتضن هذا الرسم في طياته أساليب اختيار الخامة الجيدة من الزجاج مع انتقاء الألوان الملائمة للشكل المطلوب في الفنون التشكيلية.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب من المهن يعود إلى قرون عدة، مع الفنون الشعبية القديمة التي ولدت وعاشت لعصور وأزمنة طويلة، إلى أن تطورت وأصبحت محط اهتمام الذواقة.

وتحتضن منطقة "استديو"، إحدى المناطق الفرعية لـ "بوليفارد رياض سيتي"، معرض الفنون الموهوبين من ذوي الإعاقة، ويبلغ عدد المشاركين فيه نحو 20 فنانًا من منصة "مطلوب"، كما تحتوي فعاليات المعرض على مجموعة كبيرة من الرسوم التي تعد إحدى مبادرات المنصة.