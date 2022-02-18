انطلاق منافسات الأسبوع الرابع لدوري هجان في رماح وتبوك ونجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تنطلق غداً منافسات الأسبوع الرابع من دوري هجان 2022 على كل من ميدان رماح للهجن بمنطقة الرياض وميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك وميدان نجران للهجن بمنطقة نجران.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أن دوري هجان أقيم حتى هذا الأسبوع على أرضية تسعة ميادين، تشمل ميدان الطائف للهجن بمنطقة مكة المكرمة، وميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف، وميدان الصويدرة للهجن بمنطقة المدينة المنورة، وميدان السيح للهجن بالمنطقة الشرقية، وميدان القصيم للهجن بمنطقة القصيم، وميدان حائل للهجن بمنطقة حائل، وميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، وميدان نجران للهجن بمنطقة نجران، وميدان رماح للهجن بمنطقة الرياض.

وأشار إلى أن نهائي الدوري سيقام يوم الاثنين الموافق 28 فبراير الجاري، على ميدان رماح للهجن بمنطقة الرياض، مبيناً أن مجموع جوائز دوري هجان بلغت أكثر من 600 ألف ريال، حيث بلغ مجموع جوائز مرحلة التصفيات 265 ألف ريال، فيما ستكون جوائز أشواط المرحلة الختامية 354 ألف ريال تقدم للفائزين الأوائل العشرة من كل شوط.